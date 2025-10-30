Walter Delogu il dolore per la morte del figlio | Lavorava duro mai ci ha chiesto un euro Venderò la sua moto

Ieri pomeriggio si è consumata la tragedia. Evan Delogu, fratello diciottenne della conduttrice Andrea Delogu, è morto in un incidente avvenuto a Rimini. Mentre la presentatrice è chiusa in un riservato silenzio, il padre Walter Delogu ha condiviso un doloroso messaggio sui social in cui ha. 🔗 Leggi su Today.it

