Walter Delogu e lo strazio per la morte di Evan | Ho dormito nel tuo letto Perdonami ora te lo metto a posto

Rimini, 30 ottobre 2025 – “Vi dico chi era mio figlio.”: comincia così lo straziante messaggio sui social con cui Walter Delogu, padre della showgirl Andrea Delogu e storico collaboratore di Vincenzo Muccioli a San Patrignano, ha voluto ricordare il figlio Evan Oscar, 18 anni, scomparso nel tragico incidente di ieri a Bellaria. Parole intime, cariche di dolore e amore. "Evan chiedeva il permesso di alzarsi da tavola e lavava i piatti”. "Frequentava le serali, studiava all’Alberghiero. Al mattino si allenava in palestra, poi preparava da mangiare per noi, se io ero occupato e la mamma era al lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà, e tua mamma. " Queste le parole di Walter Delogu, che ha condiviso il suo dolore sui Vai su Facebook
