Walter Delogu distrutto per la morte del figlio Evan | Non vedo l’ora di raggiungerti

Sono ore di immenso dolore per Walter Delogu, padre dell’autrice e conduttrice Andrea Delogu, che piange la morte del figlio Evan, scomparso a soli 18 anni in un terribile incidente stradale a Bellaria Igea Marina. Il ragazzo ha perso il controllo della moto su cui viaggiava, finendo fuori strada. Sconvolto e con il cuore in frantumi, Walter ha condiviso un lungo e toccante post su Facebook, nel quale esprime tutto il suo dolore per la perdita del suo “ragazzo meraviglioso”. “Non vedo l’ora di raggiungerti”, scrive con disperazione, accompagnando le parole con foto del figlio. Il ricordo straziante di un padre. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Walter Delogu distrutto per la morte del figlio Evan: “Non vedo l’ora di raggiungerti”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Perché il destino che avrebbe dovuto colpire me, ha preso te. Non me lo so spiegare. Il dono che mi hai fatto è che non temo più la morte , non vedo l'ora di raggiungerti». Walter Delogu, padre della conduttrice Andrea Delogu, prova a trovare le parole per sal - facebook.com Vai su Facebook

Si chiamava #EvanOscarDelogu, 18enne che ha perso la vita a Bellaria Igea Marina mentre era in sella ad una moto. Il ragazzo, figlio di Walter Delogu e fratello dell'artista, scrittrice e showgirl, #AndreaDelogu, ha perso il controllo del mezzo, andando a sba - X Vai su X

“Non vedo l’ora di raggiungerti”: il dolore di Walter Delogu per la morte del figlio Evan - In un post straziante ricorda il figlio Evan, morto a soli 18 anni in un incidente in moto a Bellaria Igea Marina. Segnala quilink.it

Morte Evan Delogu, il ricordo del padre: "Eri un angelo, ho dormito nel tuo letto" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Morte Evan Delogu, il ricordo del padre: 'Eri un angelo, ho dormito nel tuo letto' ... Secondo tg24.sky.it

"Era un angelo": il dolore di Walter Delogu per la morte del figlio Evan - Il padre della showgirl Andrea Delogu ricorda sui social il figlio diciottenne, morto in un incidente in moto: “Non beveva, non fumava, lavorava e studiava. Secondo altarimini.it