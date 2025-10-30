Nvidia ha raggiunto una capitalizzazione di oltre i 5.000 miliardi di dollari. Un traguardo storico, la società è infatti stata la prima al mondo a superare questa soglia. Il colosso dei semiconduttori, protagonista assoluto della rivoluzione dell’intelligenza artificiale, ha visto il proprio titolo guadagnare più del 50% da inizio anno. Fondata come produttrice di schede grafiche per videogiochi, Nvidia si è trasformata in pochi anni nel principale fornitore di infrastrutture hardware per l’AI. Il suo valore riflette l’enorme crescita della domanda di chip avanzati per data center e applicazioni di machine learning, c he ha ridefinito gli equilibri del settore tecnologico globale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Wall Street, Nvidia nella storia: è la prima a superare 5.000 miliardi capitalizzazione