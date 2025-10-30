wall street in uniforme il nuovo patto tra finanza e difesa americana

Tra gli uffici del Pentagono e i grattacieli di New York si sta evolvendo un dialogo inedito. L’America della difesa chiama quella della finanza per costruire il prossimo ciclo di potenza industriale. Generali e analisti discutono di fabbriche, algoritmi e catene di approvvigionamento con la stessa urgenza riservata ai piani operativi. L’obiettivo è garantire risorse e tecnologie in un contesto dove la competizione si misura sulla capacità di innovare. La frontiera tra economia e sicurezza si fa più sottile, mentre il Pentagono cerca capitali per sostenere la propria trasformazione. La nuova catena del valore della difesa americana Il segnale più visibile arriva dall’apertura ai grandi fondi per finanziare infrastrutture dual use, data center, capacità su materie prime critiche e nodi di manutenzione. 🔗 Leggi su Formiche.net

