Vuole ridurre il gap militare con Usa e Russia | ecco il super piano della Cina

Nell'arco dei prossimi cinque anni la Cina farà di tutto per rafforzarsi militarmente e ridurre il gap con Stati Uniti e Russia, ossia le altre due potenze globali. Numerosi analisti ritengono infatti che Pechino si impegnerà a modernizzare sia il proprio arsenale nucleare sia la propria " deterrenza strategica ". L'obiettivo, del resto, rientra nella proposta relativa al 15esimo Piano Quinquennale (2026-2030) approvato la scorsa settimana dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. Che cosa significa tutto questo? E quali sono le reali intenzioni di Xi Jinping? Cerchiamo di fare chiarezza.

