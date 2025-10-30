Vuoi risparmiare? Evita la carta di credito Dieci consigli per gestire al meglio il proprio budget
Roma 30 ottobre 2025 – Gli italiani sono da sempre un popolo di risparmiatori e questa tendenza continua a essere reale, ma il periodo storico è più complicato per riuscire ad accantonare cifre importanti. I dati appena rilasciati in occasione della 25esima Edizione indagine annuale Acri - Ipsos confermano un trend chiaro: solo il 41% dei nuclei familiari, rispetto al 46% del 2024, riesce a mettere soldi da parte: è il dato più basso dal 2018. I dati dell’indagine sul risparmio. I dati emersi dall’“Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2025” confermano poi che è soprattutto la popolazione che ha conti bancari, in particolare over 60, quella che riesce a risparmiare di più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Ultimi 200 pigiami caldi per l’inverno a soli €10,45! Solo OGGI e DOMANI ad Agrigento, in Viale Cannatello, presso il Centesimo. Vuoi risparmiare senza rinunciare alla qualità? Vieni a trovarci da Unigross! N.B. Seguici per scoprire tutte le promozioni - facebook.com Vai su Facebook
Vuoi risparmiare? Evita la carta di credito. Dieci consigli per gestire al meglio il proprio budget - Una guida per tutelare le finanze personali: sì alle liste della spesa, no ai premi produttività (meglio il welfare) ... Si legge su quotidiano.net