Vuelle un urlo liberatorio | i biancorossi festeggiano dopo un’aspra battaglia Il meglio è nella ripresa
Pesaro, 29 ottobre 2025 – La Vuelle esce vincitrice da un’aspra battaglia e guarda ancora tutti da lassù, rimasta in compagnia solo di Verona che ha fatto suo il big-match con Brindisi. Pesaro cresce nella ripresa, in cui segnerà 48 punti, mentre lievita anche Felder che dopo aver lavorato per innescare i compagni, sale di tono e regala un paio di canestri da lustrarsi gli occhi, prima di chiedere il cambio e rientrare per qualche minuto negli spogliatoi, ma la squadra la porta a casa lo stesso senza il play americano che resta in panca per gli ultimi 8’ in cui il vantaggio dal +17 si assottiglia sino al +7 (74-67) facendo correre qualche brivido ai tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
