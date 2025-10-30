Voucher per 366 famiglie colpite dall’alluvione | buoni fino a 200 euro per chi ha subito danni

Ravennatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Lugo, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (Comitato regionale Emilia-Romagna), annuncia la consegna dei voucher Coop destinati alle famiglie del territorio che sono state colpite dallalluvione del 2024. L’iniziativa nasce grazie alla donazione dell’Inps, che - per il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

voucher 366 famiglie colpiteINPS e Croce Rossa distribuiscono a Lugo 574 voucher COOP per 366 famiglie alluvionate - A Lugo prende il via la distribuzione dei voucher COOP destinati alle famiglie colpite dalle alluvioni del 2023 e del 2024. Come scrive ravennanotizie.it

voucher 366 famiglie colpiteINPS e Croce Rossa Italiana insieme per la Bassa Romagna: in consegna i voucher COOP a 366 famiglie di Lugo colpite dall’alluvione - Romagna, annuncia la consegna dei voucher – carrello spesa – COOP destinati alle famiglie del territorio ch ... Scrive ravennawebtv.it

voucher 366 famiglie colpiteInps e Croce Rossa insieme per gli alluvionati: in arrivo voucher Coop per 366 famiglie lughesi - Inps e Croce Rossa Italiana si uniscono in favore degli alluvionati della Bassa Romagna, con un progetto di consegna voucher a oltre 300 famiglie lughesi colpite dal cataclisma del 2024. Scrive ravennaedintorni.it

Cerca Video su questo argomento: Voucher 366 Famiglie Colpite