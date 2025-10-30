Voucher per 366 famiglie colpite dall’alluvione | buoni fino a 200 euro per chi ha subito danni
Il Comune di Lugo, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (Comitato regionale Emilia-Romagna), annuncia la consegna dei voucher Coop destinati alle famiglie del territorio che sono state colpite dall’alluvione del 2024. L’iniziativa nasce grazie alla donazione dell’Inps, che - per il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
