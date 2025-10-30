Vomitava sangue dalla bocca ma… Italia Luca muore davanti alla moglie | il dramma in ospedale

Lutto nel mondo della ristorazione. È morto a soli 49 anni Gianluca De Luca, cuoco e pizzaiolo molto conosciuto nella zona di Marotta, dove viveva e lavorava. La sua scomparsa improvvisa ha sconvolto familiari, amici e colleghi, che oggi chiedono chiarezza. «Non doveva finire così», dice la moglie, Mirela Miron, che ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica per accertare eventuali responsabilità nelle cure ricevute dal marito al pronto soccorso dell’ospedale di Fano. Il malessere e la corsa in ospedale. Tutto è iniziato domenica 19 ottobre, quando Gianluca ha cominciato ad accusare un forte malessere, accompagnato da perdite di sangue da una fistola sul fianco sinistro, una complicazione che lo tormentava dal 2022. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

