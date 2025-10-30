Vomitava sangue dalla bocca ma… Italia Luca muore davanti alla moglie | il dramma in ospedale

Lutto nel mondo della ristorazione.  È morto a soli 49 anni  Gianluca De Luca, cuoco e pizzaiolo molto conosciuto nella zona di  Marotta, dove viveva e lavorava. La sua scomparsa improvvisa ha sconvolto familiari, amici e colleghi, che oggi chiedono chiarezza.  «Non doveva finire così», dice la moglie,  Mirela Miron, che ha presentato una  denuncia alla Procura della Repubblica  per accertare eventuali responsabilità nelle cure ricevute dal marito al pronto soccorso dell’ospedale di Fano. Il malessere e la corsa in ospedale. Tutto è iniziato  domenica 19 ottobre, quando Gianluca ha cominciato ad accusare  un forte malessere, accompagnato da perdite di sangue da una  fistola sul fianco sinistro, una complicazione che lo tormentava dal 2022. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

