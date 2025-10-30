Vomitava sangue dalla bocca ma… Italia Luca muore davanti alla moglie | il dramma in ospedale
Lutto nel mondo della ristorazione. È morto a soli 49 anni Gianluca De Luca, cuoco e pizzaiolo molto conosciuto nella zona di Marotta, dove viveva e lavorava. La sua scomparsa improvvisa ha sconvolto familiari, amici e colleghi, che oggi chiedono chiarezza. «Non doveva finire così», dice la moglie, Mirela Miron, che ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica per accertare eventuali responsabilità nelle cure ricevute dal marito al pronto soccorso dell’ospedale di Fano. Il malessere e la corsa in ospedale. Tutto è iniziato domenica 19 ottobre, quando Gianluca ha cominciato ad accusare un forte malessere, accompagnato da perdite di sangue da una fistola sul fianco sinistro, una complicazione che lo tormentava dal 2022. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
La storia di Gianluca De Luca, pizzaiolo di 49 anni morto a Pesaro. La moglie denuncia gravi ritardi nelle cure mentre l'uomo vomitava sangue. - facebook.com Vai su Facebook
Gianluca muore dopo ore al pronto soccorso, la moglie denuncia: “Vomitava sangue e nessuno lo aiutava” - Il 49enne Gianluca De Luca è deceduto il 20 ottobre scorso dopo essere stato visitato prima al pronto soccorso di Fano e poi operato d'urgenza all'ospedale ... Secondo fanpage.it