Gianluca De Luca, aveva 49 anni ed era un pizzaiolo. Domenica 19 ottobre l’uomo, di origini campane, è stato accompagnato al pronto soccorso di Fano dalla moglie Mirela Miron per una fistola sanguinante. Le sue condizioni sono peggiorate ed è stato operato d’urgenza all’ospedale di Pesaro. L’uomo, come riporta il Corriere Adriatico, è morto e la famiglia ha presentato una denuncia sostenendo che c’erano stati forti ritardi nelle cure e in particolare una lunghissima attesa al pronto soccorso senza ricevere adeguata assistenza mentre le sue condizioni peggioravano. Saranno le indagini della procura di Pesaro a fare luce sul decesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vomitava sangue dalla bocca e nessuno lo aiutava”, la denuncia della moglie di un 49enne morto a Pesaro