Vomitava sangue dalla bocca e nessuno lo aiutava la denuncia della moglie di un 49enne morto a Pesaro
Gianluca De Luca, aveva 49 anni ed era un pizzaiolo. Domenica 19 ottobre l’uomo, di origini campane, è stato accompagnato al pronto soccorso di Fano dalla moglie Mirela Miron per una fistola sanguinante. Le sue condizioni sono peggiorate ed è stato operato d’urgenza all’ospedale di Pesaro. L’uomo, come riporta il Corriere Adriatico, è morto e la famiglia ha presentato una denuncia sostenendo che c’erano stati forti ritardi nelle cure e in particolare una lunghissima attesa al pronto soccorso senza ricevere adeguata assistenza mentre le sue condizioni peggioravano. Saranno le indagini della procura di Pesaro a fare luce sul decesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Vomitava sangue e nessuno lo aiutava."Ho sentito le sue urla di dolore da fuori ma mi dicevano: ‘Fanno tutti così, non si preoccupi'”. Saranno le indagini della procura di Pesaro a fare luce sul decesso di Gianluca De Luca, pizzaiolo campano che lavorava a - facebook.com Vai su Facebook
“Vomitava sangue dalla bocca e nessuno lo aiutava”, la denuncia della moglie di un 49enne morto a Pesaro - La moglie denuncia gravi ritardi nelle cure mentre l'uomo vomitava sangue. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Gianluca muore dopo ore al pronto soccorso, la moglie denuncia: “Vomitava sangue e nessuno lo aiutava” - Il 49enne Gianluca De Luca è deceduto il 20 ottobre scorso dopo essere stato visitato prima al pronto soccorso di Fano e poi operato d'urgenza all'ospedale ... Riporta fanpage.it