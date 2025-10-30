Volontariato e ambiente rimossi 315 chilogrammi di rifiuti

Firenzetoday.it | 30 ott 2025

Una giornata all’insegna dell’impegno ambientale ha visto protagonisti una cinquantina di dipendenti Enel della Toscana, impegnati nella cura del Parco delle Cascine. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Plastic Free Onlus, ha portato alla raccolta di ben 315 chilogrammi di rifiuti tra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

