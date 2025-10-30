Volo intercontinentale della United Airlines costretto a tornare indietro | un passeggero aveva perso il computer

L’episodio risale al 15 ottobre, ma il Washington Post lo ha reso noto solo oggi: un volo intercontinentale della United Airlines è stato costretto a fare dietrofront. Un passeggero a bordo dell’aereo, partito da Washington e diretto a Roma, ha perso il suo computer portatile, caduto dietro a un pannello presente nella cabina. Per paura che la batteria al litio potesse andare a fuoco, mettendo tutti a rischio, il pilota ha scelto la via della prudenza. È quindi tornato indietro, atterrando nuovamente all’aeroporto di partenza per cercare il dispositivo. Di recente, le norme circa la gestione delle batterie al litio presenti nei computer portatili, nei telefoni cellulari o nelle powerbank, sono diventate sempre più rigide. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Volo intercontinentale della United Airlines costretto a tornare indietro: un passeggero aveva perso il computer

Approfondisci con queste news

Un volo intercontinentale è tornato indietro perché un passeggero aveva perso il computer - X Vai su X

ITALIA - MONDO | Testato il missile intercontinentale 9M730 Burevestnik. Gittata illimitata, propulsione nucleare e volo a bassa quota. Il Cremlino si prepara al dispiegamento, ma gli esperti sollevano dubbi - facebook.com Vai su Facebook

Volo intercontinentale della United Airlines costretto a tornare indietro: un passeggero aveva perso il computer - L’episodio risale al 15 ottobre, ma il Washington Post lo ha reso noto solo oggi: un volo intercontinentale della United Airlines è stato costretto a fare dietrofront. Da msn.com

Un volo intercontinentale è tornato indietro perché un passeggero aveva perso il computer - Era partito da Washington e diretto a Roma: dipende dalla sempre maggiore prudenza nella gestione delle batterie al litio ... ilpost.it scrive

Ecco la prima trasmissione TV in diretta da un volo commerciale con United Airlines e Starlink - Per la prima volta nella storia, una trasmissione televisiva è stata mandata in onda in diretta da un aereo di ... Scrive tecnoandroid.it