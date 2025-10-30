Volo intercontinentale della United Airlines costretto a tornare indietro | un passeggero aveva perso il computer

Metropolitanmagazine.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’episodio risale al 15 ottobre, ma il Washington Post lo ha reso noto solo oggi: un volo intercontinentale della United Airlines è stato costretto a fare dietrofront. Un passeggero a bordo dell’aereo, partito da Washington e diretto a Roma, ha perso il suo computer portatile, caduto dietro a un pannello presente nella cabina. Per paura che la batteria al litio potesse andare a fuoco, mettendo tutti a rischio, il pilota ha scelto la via della prudenza. È quindi tornato indietro, atterrando nuovamente all’aeroporto di partenza per cercare il dispositivo. Di recente, le norme circa la gestione delle batterie al litio presenti nei computer portatili, nei telefoni cellulari o nelle powerbank, sono diventate sempre più rigide. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

volo intercontinentale della united airlines costretto a tornare indietro un passeggero aveva perso il computer

© Metropolitanmagazine.it - Volo intercontinentale della United Airlines costretto a tornare indietro: un passeggero aveva perso il computer

Approfondisci con queste news

volo intercontinentale united airlinesVolo intercontinentale della United Airlines costretto a tornare indietro: un passeggero aveva perso il computer - L’episodio risale al 15 ottobre, ma il Washington Post lo ha reso noto solo oggi: un volo intercontinentale della United Airlines è stato costretto a fare dietrofront. Da msn.com

volo intercontinentale united airlinesUn volo intercontinentale è tornato indietro perché un passeggero aveva perso il computer - Era partito da Washington e diretto a Roma: dipende dalla sempre maggiore prudenza nella gestione delle batterie al litio ... ilpost.it scrive

volo intercontinentale united airlinesEcco la prima trasmissione TV in diretta da un volo commerciale con United Airlines e Starlink - Per la prima volta nella storia, una trasmissione televisiva è stata mandata in onda in diretta da un aereo di ... Scrive tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Volo Intercontinentale United Airlines