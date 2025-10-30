Milano ha sconfitto Perugia con un secco 3-0 (25-20; 25-23; 25-17) nel posticipo della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine hanno rispettato il pronostico della vigilia al PalaBarton, espugnando la tana delle umbre con il massimo scarto e conquistando la quarta vittoria stagionale in campionato. Le ragazze di coach Stefano Lavarini sono salite al quarto posto in classifica con 13 punti all’attivo, a una lunghezza di ritardo da Novara e a -4 dalle capolista Conegliano e Scandicci (le toscane hanno disputato un incontro in più). Quarto ko per le umbre, che restano al decimo posto a +1 sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, Milano espugna Perugia: Egonu top scorer, Pietrini torna in doppia cifra