Volley femminile Milano espugna Perugia | Egonu top scorer Pietrini torna in doppia cifra
Milano ha sconfitto Perugia con un secco 3-0 (25-20; 25-23; 25-17) nel posticipo della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine hanno rispettato il pronostico della vigilia al PalaBarton, espugnando la tana delle umbre con il massimo scarto e conquistando la quarta vittoria stagionale in campionato. Le ragazze di coach Stefano Lavarini sono salite al quarto posto in classifica con 13 punti all’attivo, a una lunghezza di ritardo da Novara e a -4 dalle capolista Conegliano e Scandicci (le toscane hanno disputato un incontro in più). Quarto ko per le umbre, che restano al decimo posto a +1 sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lega Pallavolo Serie A Femminile. . CUNEO - FIRENZE All megarallies in 6th round | Serie A1 Tigotà | Lega Volley Femminile 2025/26 CUNEO - FIRENZE ALL MEGARALLIES Watch all megarallies in 6th round of Serie A1 Tigotà Honda Cuneo Granda Volley - facebook.com Vai su Facebook
NEW VIDEO! Guarda ora Offanengo - Talmassons | Highlights | 3^ Giornata, Serie A2 Tigotà | Lega Volley Femminile 25/26 - X Vai su X
Volley femminile, Milano espugna Perugia: Egonu top scorer, Pietrini torna in doppia cifra - 17) nel posticipo della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Come scrive oasport.it
Volley femminile, Chieri schianta Bergamo con Nemeth. Gardini e Perinelli show, Perugia espugna Cuneo - Non soltanto la vittoria di Conegliano contro Novara negli anticipi della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile, che si completerà domani ... Riporta oasport.it
Volley A1 femminile, che impresa per la Bartoccini MC Restauri Perugia: Cuneo espugnata in rimonta - Black Angels che non si fanno impressionare dallo svantaggio di due set ad uno: arrivano in cascina due punti pesantissimi. Lo riporta today.it