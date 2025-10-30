Volley femminile Macerata batte San Giovanni nella sfida tra neopromosse
Non soltanto la vittoria di Milano sul campo di Perugia in una serata ricca di pallavolo. Macerata ha sconfitto San Giovanni in Marignano per 3-0 (25-23; 25-20; 25-18) in occasione del posticipo della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le marchigiane hanno dettato legge nella sfida tra neopromosse, esultando di fronte al proprio pubblico. Nel primo set le padrone di casa si sono issate sul 14-8 e hanno contenuto il tentativo di rimonta delle avversarie; nel secondo parziale hanno preso il largo in avvio (8-2) e non hanno tremato quando le romagnole si sono avvicinate sul 17-19; tutto facile nella terza frazione e secondo successo stagionale in tasca. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Lega Pallavolo Serie A Femminile. . CUNEO - FIRENZE All megarallies in 6th round | Serie A1 Tigotà | Lega Volley Femminile 2025/26 CUNEO - FIRENZE ALL MEGARALLIES Watch all megarallies in 6th round of Serie A1 Tigotà Honda Cuneo Granda Volley - facebook.com Vai su Facebook
NEW VIDEO! Guarda ora Offanengo - Talmassons | Highlights | 3^ Giornata, Serie A2 Tigotà | Lega Volley Femminile 25/26 - X Vai su X
Dove vedere in tv Milano-Macerata, A1 volley femminile 2025: orario, programma, streaming - Macerata, incontro valido per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Lo riporta oasport.it
LIVE Milano-Macerata 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu trascina le sue compagne, vittoria netta contro delle buone marchigiane! - 33 Niente da fare per Macerata, che ha comunque fatto del suo meglio: non sono bastati i 15 punti di ... Da oasport.it
A1 donne: Paola Egonu trascina la Vero Volley alla prima da capitana, Conegliano rischia grosso ma batte la UYBA - Si è giocata lunedì sera la prima giornata del campionato di Serie A1 femminile di pallavolo, che ha riservato non poche emozioni. Riporta msn.com