volley femminile macerata batte san giovanni nella sfida tra neopromosse

Non soltanto la vittoria di Milano sul campo di Perugia in una serata ricca di pallavolo. Macerata ha sconfitto San Giovanni in Marignano per 3-0 (25-23; 25-20; 25-18) in occasione del posticipo della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le marchigiane hanno dettato legge nella sfida tra neopromosse, esultando di fronte al proprio pubblico. Nel primo set le padrone di casa si sono issate sul 14-8 e hanno contenuto il tentativo di rimonta delle avversarie; nel secondo parziale hanno preso il largo in avvio (8-2) e non hanno tremato quando le romagnole si sono avvicinate sul 17-19; tutto facile nella terza frazione e secondo successo stagionale in tasca. 🔗 Leggi su Oasport.it

