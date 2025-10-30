Volley Club B1 femminile l’Elettromeccanica Angelini Cesena ad Ostiano | trasferta impegnativa

Cesenatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunga trasferta in programma per l’Elettromeccanica Angelini Cesena, impegnata nella quarta giornata del campionato di serie B1: sabato sera, alle ore 20.30, le bianconere scenderanno in campo a Ostiano, in provincia di Cremona, contro una formazione solida e ben attrezzata, che ha dominato il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

volley club b1 femminileVolley Club B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini cerca il riscatto contro Bologna - In arrivo un big match per l’Elettromeccanica Angelini Cesena, che domenica 26 ottobre al Carisport ospiterà Volley Team Bologna, fischio d’inizio alle ore 17. Si legge su cesenatoday.it

volley club b1 femminileIl punto sul girone A del campionato di volley femminile di serie B1: il Mondovì Volley resta al comando - break il big match contro il Garlasco e restano al primo posto della classifica. targatocn.it scrive

volley club b1 femminileVolley B1 femminile, Lasersoft torna con un punto da Ripalta Cremasca - 15) al termine di due ore e un quarto di partita di altissima intensità ... Segnala altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Volley Club B1 Femminile