Volley Club B1 femminile l’Elettromeccanica Angelini Cesena ad Ostiano | trasferta impegnativa
Lunga trasferta in programma per l’Elettromeccanica Angelini Cesena, impegnata nella quarta giornata del campionato di serie B1: sabato sera, alle ore 20.30, le bianconere scenderanno in campo a Ostiano, in provincia di Cremona, contro una formazione solida e ben attrezzata, che ha dominato il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
Nel quinto appuntamento di “NetTalk – la voce del volley siciliano”, le sfide di Marsala e Messina in serie A2 femminile. Successo casalingo per le Lilibetane contro Melendugno (3-1), mentre le SuperGirls cedono 3-1 alla Roma Volley Club. Chiara Cecchini - facebook.com Vai su Facebook
Volley Club B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini cerca il riscatto contro Bologna - In arrivo un big match per l’Elettromeccanica Angelini Cesena, che domenica 26 ottobre al Carisport ospiterà Volley Team Bologna, fischio d’inizio alle ore 17. Si legge su cesenatoday.it
Il punto sul girone A del campionato di volley femminile di serie B1: il Mondovì Volley resta al comando - break il big match contro il Garlasco e restano al primo posto della classifica. targatocn.it scrive
Volley B1 femminile, Lasersoft torna con un punto da Ripalta Cremasca - 15) al termine di due ore e un quarto di partita di altissima intensità ... Segnala altarimini.it