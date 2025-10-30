Volley B2 | Dream Nardò quando il gioco si fa duro
Le ragazze di coach Laudisa sabato prossimo sono attese da un big match tutto da seguire Siamo soltanto alla quarta giornata del campionato di B2 di volley femminile, la stagione è ancora lunghissima e si preannuncia particolarmente dura da affrontare. E fin qui nulla che non fosse ampiamente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
News recenti che potrebbero piacerti
TORNEO DI BEACH VOLLEY – DOMENICA 9 NOVEMBRE Nuovo torneo 2x2 M/F al Dream Village di Stezzano (BG) Iscrizioni aperte per tutte le coppie che hanno voglia di giocare, divertirsi e mettersi alla prova! Livelli disponibili: • Viola e Blu (base) • - facebook.com Vai su Facebook
Scuola Sant'Anna e Dream Volley organizzano un torneo di sitting volley con la nazionale - Il Centro Sportivo Dream di Pisa ospita il torneo dimostrativo di Sitting Volley organizzato il 25 novembre in preparazione alla Giornata internazionale delle persone con disabilità. Segnala lanazione.it
Volley, il Dream realizza il sogno e raggiunge la B2 / FOTO - Dopo un anno di assenza Il Dream volley torna in serie B2 dominando i play- Da lanazione.it
Il Dream Volley Pisa a caccia dell'Europa - L’esordio della competizione riservata ai club si terrà a Myslowice, in Polonia, da oggi ... Lo riporta corrieredellosport.it