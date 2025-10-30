Volkswagen | il successo delle elettriche pesa sugli utili

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo tedesco fa segnare un incremento dell’1,8% delle consegne, ma vede l’attivo scendere del 58% per colpa degli scarsi margini dei veicoli a batteria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

volkswagen il successo delle elettriche pesa sugli utili

© Gazzetta.it - Volkswagen: il successo delle elettriche pesa sugli utili

Contenuti che potrebbero interessarti

Volkswagen: il successo delle elettriche pesa sugli utili - Il gruppo tedesco fa segnare un incremento dell’1,8% delle consegne, ma vede l’attivo scendere del 58% per colpa degli scarsi margini dei veicoli a batteria ... msn.com scrive

volkswagen successo elettriche pesaVolkswagen, terzo trimestre in rosso per 1,3 miliardi. Stime confermate - Pesano Porsche, l’effetto dazi e i lanci di nuovi veicoli elettrici. Da msn.com

Volkswagen, Europa (con Škoda) ed elettrico spingono. Ma pesa la Cina - Il gruppo Volkswagen ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con 6,6 milioni di veicoli consegnati, in crescita dell’1,2% rispetto all’anno precedente. Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Volkswagen Successo Elettriche Pesa