Volkswagen | il successo delle elettriche affossa gli utili

Il gruppo tedesco fa segnare un incremento dell'1,8% delle consegne, ma vede l'attivo scendere del 58% per colpa degli scarsi margini dei veicoli a batteria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Volkswagen: il successo delle elettriche affossa gli utili

