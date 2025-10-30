Voley In serie c femminile prima vittoria al palabuttini per le ragazze del ds agnesini | siamo sulla strada giusta Il Team Lunigiana della coach Cordiviola polverizza in tre set il Firenze Ovest

Team Lunigiana 3 Firenze Ovest 0 VOLLEY TEAM LUNIGIANA: Andreini, Briglia, Buttini, Carbone, Leri (C), Montemagni, Poli Arianna, Poli Melissa, Quartieri, Romiti, Soriani (L), Stiaffini. All.: Paola Cordiviola. FIRENZE OVEST PALLAVOLO: Amerini, Breschi, Frosecchi (L), Gori, Lampredi, Mennini, Rogai, Santucci (C), Sborigi, Scialpi, Tempestini Emma, Tempestini Giorgia. All.: Gastone Bettarini. Arbitro: Luca Costabile. Parziali: 2519; 2523; 2518. VILLAFRANCA – Prima vittoria al “ PalaButtini “ per le ragazze del Team Lunigiana, che liquidano Firenze Ovest Pallavolo con un 3-0. Le Lunigianesi sono state superiori in tutto, in una partita che alla vigilia si annunciava difficile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

