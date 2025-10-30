Voleva andare dal padre Ivan esce di casa e scompare nel nulla | l’appello disperato a Chi l’ha visto
Un senso di angoscia e speranza accompagna in queste ore una famiglia che non smette di cercare risposte. La scomparsa improvvisa di un giovane ha gettato nel panico amici, conoscenti e un’intera comunità che si è mobilitata condividendo appelli e fotografie nel tentativo di riportarlo a casa. Le ricerche continuano senza sosta, coordinate dalle forze dell’ordine e dai volontari che stanno perlustrando ogni zona possibile, anche con l’aiuto dei cani molecolari. Il silenzio del telefono e l’assenza di qualsiasi segnale rendono la situazione ancora più difficile da sopportare. I familiari, distrutti dall’attesa, chiedono soltanto di poterlo riabbracciare, mentre le indagini proseguono per ricostruire i movimenti delle ultime ore prima della sparizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
“Voleva andare dal padre”. Ivan esce di casa e scompare nel nulla: l’appello disperato a Chi l’ha visto - Un senso di angoscia e speranza accompagna in queste ore una famiglia che non smette di cercare risposte. Come scrive thesocialpost.it