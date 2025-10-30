Volete essere le prossime Belve? Francesca Fagnani apre i provini al pubblico
Dopo anni di interviste a vip e personaggi pubblici, Francesca Fagnani ha annunciato sui social una novità che era stata chiesta a gran voce dai fan: Belve aprirà i provini per persone comuni. “In tanti in questi anni di Belve mi hanno chiesto di intervistare persone comuni. E se iniziassimo con i provini?”, ha scritto la giornalista nelle sue storie Instagram, invitando chi si sente adatto al format a scrivere all’indirizzo [email protected] Un’apertura che segna una nuova fase per il talk cult di Rai2, da sempre noto per le sue interviste dirette. L’idea è quella di portare nel salotto di Belve anche volti sconosciuti, ma con storie forti o insolite da raccontare. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
VOLETE ESSERE AGGIORNATI SULLE ATTIVITÀ DELLA PRO LOCO PORDENONE APS manda un messaggio al num. 3779499890 E scrivi "ISCRIVIMI" - facebook.com Vai su Facebook
Maria De Filippi a Belve prende il posto di Francesca Fagnani. Cosa farà nelle prossime puntate - Colpo di scena nella prima puntata della nuova stagione di Belve?: la sorpresa di Francesca Fagnani è Maria De Filippi. Si legge su msn.com
Maria De Filippi potrebbe essere la prossima ospite di Belve. Francesca Fagnani è riuscita nell'impresa? - Se siete tra quelli che da anni aspettano che Maria De Filippi si sieda sullo sgabello, temuto per quanto bramato, di Belve, tra poco la vostra curiosità potrebbe ... Scrive vanityfair.it
Belve, quando inizia e chi saranno gli ospiti delle nuove puntate: si parte con la regina del gossip - Il programma più scomodo e temuto della tv italiana torna dal 28 ottobre, con nuove interviste pronte a far discutere. Segnala libero.it