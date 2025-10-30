Volete essere le prossime Belve? Francesca Fagnani apre i provini al pubblico

Dopo anni di interviste a vip e personaggi pubblici, Francesca Fagnani ha annunciato sui social una novità che era stata chiesta a gran voce dai fan: Belve aprirà i provini per persone comuni. “In tanti in questi anni di Belve mi hanno chiesto di intervistare persone comuni. E se iniziassimo con i provini?”, ha scritto la giornalista nelle sue storie Instagram, invitando chi si sente adatto al format a scrivere all’indirizzo [email protected] Un’apertura che segna una nuova fase per il talk cult di Rai2, da sempre noto per le sue interviste dirette. L’idea è quella di portare nel salotto di Belve anche volti sconosciuti, ma con storie forti o insolite da raccontare. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

