Volenterosi | il piano di pace per Kiev

0.26 Prevede due fasi il piano in 12 punti per la pace in Ucraina elaborato dalla "Coalizione dei Volenterosi", gruppo di oltre 20 Paesi sostenitori di Kyiv. La prima punta a un cessate il fuoco entro 24 ore dall'accettazione del piano, con la linea del fronte congelata e monitorata da Usa e alleati tramite satelliti e droni. La seconda apre ai negoziati, a partire da un armistizio e dalla definizione dei confini e del futuro dei territori occupati. La bozza include anche una graduale revoca delle sanzioni contro la Russia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it