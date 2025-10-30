Chi era adolescente negli anni Duemila se lo ricorda bene: all’arrivo dell’autunno non c’era niente di più glamour da tirar fuori dall’armadio che la mini mantella. Siccome nel mondo della moda tutto ritorna, eccola qua: la mini mantella è riapparsa in passerella nelle ultime sfilate, ed è l’ispirazione da seguire per i primi freddi. La mini mantella, fashion statement degli anni Duemila. Riavvolgiamo il nastro all’epoca d’oro di MTV, TRL e della pop culture. C’è stato un tempo in cui era come una cappa in miniatura, un accenno di poncho sufficiente a coprire le spalle e la scollatura. A quadri o tinta unita, drappeggiata o chiusa con i bottoni, la indossavano tutte le star, inclusa una giovanissima Kim Kardashian. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Vogliamo ancora vestirci come ci insegnavano le serie tv anni 2000: la mini mantella è tornata in passerella giusto in tempo per ispirare i look autunnali.