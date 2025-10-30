Voci silenti | in migliaia per ricordare i 12.227 bambini morti in Palestina
"Voci silenti: 12.227 volte basta": è il titolo dell'iniziativa che ha già coinvolto migliaia di persone in tutta la provincia e che si concluderà simbolicamente giovedì 30 ottobre alle 18 sotto il porticato di Palazzo Loggia a Brescia. L'iniziativa, in città, è stata promossa dall'associazione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
