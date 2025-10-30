Voci silenti | in migliaia per ricordare i 12.227 bambini morti in Palestina

Bresciatoday.it | 30 ott 2025

"Voci silenti: 12.227 volte basta": è il titolo dell'iniziativa che ha già coinvolto migliaia di persone in tutta la provincia e che si concluderà simbolicamente giovedì 30 ottobre alle 18 sotto il porticato di Palazzo Loggia a Brescia.

“Voci silenti – 12.227 volte basta” i nomi dei bambini e bambine uccisi a Gaza ricordati a Palazzo Loggia - La lettura dei nomi dei bambini/e uccisi nel conflitto deve servire come monito e memoria a non dimenticare l’orrore della guerra, con l’obiettivo di avere i due popoli a vivere uno vicino all’altro. Scrive quibrescia.it

