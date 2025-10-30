Voci per Gaza al Geox c' è anche Francesca Albanese

Padovaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sarà anche la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese alla manifestazione “Voci per Gaza”, al Geox. Con la presentazione del suo rapporto di 24 pagine alla Terza Commissione dell'Assemblea Generale, l'Albanese ha formalmente accusato ben. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Voci per Gaza al Geox, c'è anche Francesca Albanese - Al concerto organizzato per sostenere le spese mediche dei bambini di Gaza è confermata la partecipazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, Francesca A ... Come scrive padovaoggi.it

voci gaza geox c"Voci per Gaza": una serata unica di musica e solidarietà al Gran Teatro Geox - “Voci per Gaza” Il grande concerto e la raccolta fondi per portare protesi bioniche alle bambine e i bambini mutilati di Gaza Sabato 1 novembre 2025 al Gran Teatro Geox. Si legge su padovaoggi.it

voci gaza geox cPierpaolo Capovilla: «Con Voci per Gaza vogliamo ricostruire dignità, non pietismo» - L’1 novembre a Padova un grande concerto per aiutare i bambini di Gaza con l’acquisto e l’invio di protesi. rollingstone.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Voci Gaza Geox C