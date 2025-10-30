Vlahovic rimette in corsa la Juve in attesa di Spalletti | parole da leader che gasano i tifosi E sul futuro…

Vlahovic torna a segnare e permette alla Juventus di ritrovare la vittoria in attesa di Luciano Spalletti. Le parole dell’attaccante serbo sono chiarissime.. La Juventus torna a respirare. Dopo 46 lunghi giorni di crisi, la Juventus ritrova la vittoria in una serata complicata allo Stadium, segnata da pioggia, freddo e tensione. Il successo sull’Udinese non è solo ossigeno puro per la classifica e per una tifoseria provata, ma rappresenta la base da cui ripartire per il nuovo corso, con Luciano Spalletti atteso per il rilancio definitivo della squadra. In panchina, per questa delicata transizione dopo l’esonero di Igor Tudor, Massimo Brambilla ha guidato il gruppo con personalità, raccogliendo applausi per la gestione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic rimette in corsa la Juve in attesa di Spalletti: parole da leader che gasano i tifosi. E sul futuro…

