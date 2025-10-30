Vlahovic Juventus che voglia! L’attaccante si è ripreso i tifosi con una grande prestazione | il voto dopo il match contro l’Udinese non sorprende

Vlahovic Juventus, che voglia da parte dell'attaccante bianconero: i dettagli sulla sua prestazione. Una notte per scacciare i fantasmi, un gol per riprendersi la Juventus. La vittoria per 3-1 contro l' Udinese ha il volto sofferente e grintoso di Dusan Vlahovic. Schierato a sorpresa dal primo minuto in coppia con Openda dal tecnico ad interim Massimo Brambilla, il centravanti serbo ha risposto presente nel momento più delicato, guidando la squadra alla prima vittoria dopo 46 giorni. Una prestazione di puro carattere, premiata con un voto altissimo da La Gazzetta dello Sport. QUI: Pagelle Juve Udinese: Kostic sorpresa di Brambilla, le tante lacune di Openda e la grinta di Vlahovic – VIDEO Vlahovic Juventus: la pagella della Gazzetta.

Juventus, è Vlahovic il vero leader e il futuro non è scritto - Guardi il 9 e trovi il termometro dell’umore della Juventus, di come la squadra abbia vissuto gli ultimi giorni e di come se ne voglia tirare fuori. Riporta msn.com

Prendiamo Vlahovic, alla Juve non lo vogliono più | A gennaio cambia maglia, l’affare si sblocca - All’inizio della nuova stagione sportiva Dusan Vlahovic è stato tra i protagonisti inattesi in casa Juventus: Igor Tudor lo ha mandato in campo a gara in corso in più occasioni e lui ha sempre ... Si legge su ternananews.it

Vlahovic Juventus, quale futuro per il centravanti serbo? Rinnovo, addio a stagione in corso o a parametro zero: si va verso questo scenario - Vlahovic Juve, Tuttosport svela la strategia: nessuna cessione a gennaio, l’attaccante vuole liberarsi a parametro zero per strappare un ingaggio top Un addio che non si consuma, un futuro già scritto ... Da juventusnews24.com