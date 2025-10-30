Vlahovic apre a uno scenario inaspettato | il rinnovo non è più così lontano
Nella vita non si può mai sapere cosa riservi il futuro. Così accade anche nel calcio. Ci sono storie d’amore che sembrano destinate a durare in eterno, come quella di Del Piero alla Juventus, e storie che invece, nonostante mille promesse, finiscono al primo litigio. Tra queste però ci sono anche le relazioni che sembrano dover finire, ma che poi, alla fine, rinascono più forti di prima. La storia d’amore tra Dusan Vlahovic e la Juventus sembrava doversi concludere con l’addio in estate, a causa del mancato rinnovo del contratto da parte del giocatore serbo. Il giocatore aveva deciso, complice l’offerta non congrua alle sue richieste, di andare in scadenza di contratto e liberarsi a zero. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
