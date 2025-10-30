Vlahovic a Mediaset | Dovevamo dare una risposta e l’abbiamo data Lascerò tanti rimpianti qui? Sul futuro dico questo

. Le parole del serbo. Dusan Vlahovic è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo Juve-Udinese 3-1. Queste le parole dell’attaccante bianconero. RISPOSTA – « Credo che non era solo colpa dell’allenatore, ma lasciamo alle spalle. Lo ringraziamo per quello che ha fatto per noi ma guardiamo avanti, oggi era importante vincere e l’abbiamo fatto, abbiamo parlato tanto ma dobbiamo cercare di fare le cose in campo » ATTEGGIAMENTO – « Quello lo giudicate voi, io devo dare sempre il 100%, lavorare e comportarmi bene e fare gol, oggi l’ho fatto ma la cosa più importante è che la squadra vinca » LEADER – « Quello deve essere normale, siamo alla Juve uno dei club più importanti al mondo e facciamo quello che ci piace, è il minimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic a Mediaset: «Dovevamo dare una risposta e l’abbiamo data. Lascerò tanti rimpianti qui? Sul futuro dico questo»

