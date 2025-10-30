Vlahovic a gennaio? Roma tentata | il tema contratto entra nel vivo

Troppo presto per guardare la classifica. Tutto vero, ma resta il fatto che risultati come quelli ottenuti fin qui fanno venire gola, per una necessaria qualificazione alla prossima Champions e, forse, anche per qualcosa in più. La Roma viaggia a ritmi importanti, spinta da un’ottima condizione fisica unita alla peculiare solidità difensiva che la contraddistingue, e chissà cosa potrebbe essere se solo la situazione si sbloccasse in maniera definitiva là davanti. Gasperini lavora con quel che ha, ma il mercato invernale potrebbe venire in aiuto, e in queste ore torna in auge la suggestione Vlahovic. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

