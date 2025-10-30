Vlahovic a gennaio? Roma tentata | il tema contratto entra nel vivo
Troppo presto per guardare la classifica. Tutto vero, ma resta il fatto che risultati come quelli ottenuti fin qui fanno venire gola, per una necessaria qualificazione alla prossima Champions e, forse, anche per qualcosa in più. La Roma viaggia a ritmi importanti, spinta da un’ottima condizione fisica unita alla peculiare solidità difensiva che la contraddistingue, e chissà cosa potrebbe essere se solo la situazione si sbloccasse in maniera definitiva là davanti. Gasperini lavora con quel che ha, ma il mercato invernale potrebbe venire in aiuto, e in queste ore torna in auge la suggestione Vlahovic. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
News recenti che potrebbero piacerti
Vlahovic lascia la Juve a gennaio: proposta accettata…Altro - facebook.com Vai su Facebook
Non io che sogno Vlahovic e Thiago Silva per gennaio... Così - X Vai su X
Roma, follia per l’attacco: Vlahovic è in pole per gennaio - Roma è una delle notizie più sentite nei mesi passati, ma a gennaio 2026 potrebbe davvero concretizzarsi. Si legge su sportpaper.it
Juve, anche la Roma sarebbe sulle tracce di Vlahovic per gennaio - Secondo quanto rivelato dal giornalista Mirko Di Natale su X, anche la Roma si sarebbe inserita nella corsa a Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus in scadenza di contratto nella prossima estate. Lo riporta it.blastingnews.com
Vlahovic fa volare la Roma: ‘scambio’ sulle punte - Calciomercato Roma, Vlahovic muove la giostra innescando un effetto domino dirompente: fa tutto il numero 9 della Juve. Secondo asromalive.it