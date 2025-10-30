Vivo X300 series | in arrivo due nuovi smartphone flagship con fotocamere ZEISS – disponibilità e prezzi

Nella cornice dell’Hofburg Palace di Vienna, Vivo ha annunciato la nuova generazione dei suoi smartphone della serie X con due nuovi dispositivi dall’estetica curata, il più recente e potente chip di MediaTek e, come da tradizione del marchio cinese, fotocamere sviluppate in collaborazione con ZEISS. I nuovi Vivo X300 e X300 Pro si presentano con un design curato, caratterizzato da uno spessore contenuto (7,95mm il modello base, 7,99mm il pro) che sul posteriore presenta una cover in vetro con texture satinata resistente alle impronta interrotta nella parte centrale superiore dal vistoso modulo fotografico circolare; sull’X300 Pro il dotato di una cornice in alcuni tratti zigrinata a richiamare un po’ le ghiere di un obiettivo fotografico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vivo X300 series: in arrivo due nuovi smartphone flagship con fotocamere ZEISS – disponibilità e prezzi

