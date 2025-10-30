Viviano attacca Conte | Le sue parole sono ridicole lui è un fenomeno in una cosa
Inter News 24 Le parole di Paolo Di Canio, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Nel corso dell’ultima puntata di Pressing, si è acceso il dibattito sul clima rovente che sta attraversando il campionato di Serie A, soprattutto dopo le polemiche seguite al match Napoli Inter e al calcio di rigore concesso agli azzurri. Sabato scorso, Antonio Conte aveva già sollevato il suo disappunto in risposta alle dichiarazioni di Beppe Marotta, che si era sfogato sugli arbitri a causa del torto subito dalla sua squadra. Tuttavia, l’allenatore del Napoli non si è fermato lì e, dopo la gara contro il Lecce, ha rincarato la dose con parole ancora più dure. 🔗 Leggi su Internews24.com
