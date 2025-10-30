Viviano a gamba tesa su Conte | Le sue parole sono ridicole è un fenomeno a creare guerre e nemici

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emiliano Viviano non ha condiviso le parole di Antonio Conte dopo Lecce-Napoli. L'opinionista Mediaset spiega in diretta: "Le sue sono parole ridicole". 🔗 Leggi su Fanpage.it

