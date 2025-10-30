Viviana Cervellino la sindaca Pd insulta Meloni | Stro***
A Genzano di Lucania, in provincia di Potenza, è scoppiata la polemica per le dichiarazioni della sindaca Viviana Cervellino, esponente del Pd, durante un'intervista rilasciata al programma televisivo “Prova d’Inchiesta” su La7, condotto dal giornalista satirico Pinuccio. Il contesto, come ricorda il Secolo d'Italia, era un servizio dedicato alla crisi idrica che affligge la zona, ma la conversazione ha preso una piega controversa quando alla Cervellino è stato chiesto un parere sul Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La risposta è stata netta e provocatoria: “Che ne penso della Meloni? Quello che pensa De Luca, che è una str. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altre letture consigliate
VIVIANA CERVELLINO INSULTA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI NEL PROGRAMMA "PROVA D'INCHIESTA" DI PINUCCIO SU LA7, INTERVENTI SENATORE ROSA (FRATELLI D'ITALIA), CONSIGLIERE REGIONALE NAPOLI (FRATELLI - X Vai su X
Viviana Cervellino. . Fantastico Medioevo, sabato sera ore 19, auditorium F. Zotta Lezioni di Storia | Carmelo Nicolò Benvenuto Monteserico e l’ombra di Bisanzio Monteserico è stato protagonista di un evento epocale nella storia del Mediterraneo mediev - facebook.com Vai su Facebook
"La Meloni? Una str...". L'attacco choc della sindaca Pd - Bufera sulle parole della prima cittadina di Genzano di Lucania, FdI chiede "scuse immediate" per gli insulti "personali, gratuiti e volgari" ... Da msn.com
Scontro tra il senatore Rosa e la sindaca Cervellino dopo il servizio di “Prova d’Inchiesta” - Si accende il confronto politico tra il senatore Gianni Rosa e la sindaca di Genzano di Lucania Viviana Cervellino, dopo la messa in o ... ivl24.it scrive
Pipponzi su parole della sindaca Cervellino - Nella puntata del programma “Prova d’inchiesta”, andata in onda su La7 il 29 ottobre scorso, la Sindaca di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino, si è resa protagonista di un episodio deplorevole, ... Si legge su lasiritide.it