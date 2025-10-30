Viviana Cervellino la sindaca Pd insulta Meloni | Stro***

A Genzano di Lucania, in provincia di Potenza, è scoppiata la polemica per le dichiarazioni della sindaca Viviana Cervellino, esponente del Pd, durante un'intervista rilasciata al programma televisivo “Prova d’Inchiesta” su La7, condotto dal giornalista satirico Pinuccio. Il contesto, come ricorda il Secolo d'Italia, era un servizio dedicato alla crisi idrica che affligge la zona, ma la conversazione ha preso una piega controversa quando alla Cervellino è stato chiesto un parere sul Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La risposta è stata netta e provocatoria: “Che ne penso della Meloni? Quello che pensa De Luca, che è una str. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

