Vitulano inaugura la Sagra della Castagna | al via venerdì 31 ottobre

Anteprima24.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Prenderà ufficialmente il via venerdì 31 ottobre a Vitulano l’ edizione 2025 della XXXII edizione della Sagra della Castagna e del pecorino vitulanese, manifestazione storica dedicata alla valorizzazione del prodotto tipico per eccellenza. L’evento, in programma fino a domenica 2 novembre, è promosso e organizzato dalla Pro Loco ‘Camposauro’ in sinergia con il Comune di Vitulano ed in collaborazione con le associazioni locali e numerosi operatori del territorio, ed intende celebrare le tradizioni, i sapori e la cultura di una comunità profondamente legata alla castanicoltura, al pecorino e alla tutela dell’ambiente montano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

vitulano inaugura la sagra della castagna al via venerd236 31 ottobre

© Anteprima24.it - Vitulano inaugura la Sagra della Castagna: al via venerdì 31 ottobre

Approfondisci con queste news

vitulano inaugura sagra castagna32° Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese, il sindaco: “È un momento di orgoglio per la nostra comunità” - Dopo l’ufficializzazione del programma della XXXII edizione della Sagra della Castagna e del pecorino vitulanese in programma il 31 ottobre e il 1- Secondo napolivillage.com

vitulano inaugura sagra castagnaRitorna la 34esima edizione della Sagra della Castagna ad Angoli di Serrastretta - Un appuntamento ormai cult giunto alla 34esima edizione e organizzato dall’associazione culturale e ... Come scrive lametino.it

vitulano inaugura sagra castagnaAttesa per la Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese. Il sindaco: “Momento di orgoglio per la nostra comunità” - Dopo l’ufficializzazione del programma della XXXII edizione della Sagra della Castagna e del pecorino vitulanese in programma il 31 ottobre e il 1- ntr24.tv scrive

Cerca Video su questo argomento: Vitulano Inaugura Sagra Castagna