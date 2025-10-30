Vitulano inaugura la Sagra della Castagna | al via venerdì 31 ottobre

Tempo di lettura: 2 minuti Prenderà ufficialmente il via venerdì 31 ottobre a Vitulano l’ edizione 2025 della XXXII edizione della Sagra della Castagna e del pecorino vitulanese, manifestazione storica dedicata alla valorizzazione del prodotto tipico per eccellenza. L’evento, in programma fino a domenica 2 novembre, è promosso e organizzato dalla Pro Loco ‘Camposauro’ in sinergia con il Comune di Vitulano ed in collaborazione con le associazioni locali e numerosi operatori del territorio, ed intende celebrare le tradizioni, i sapori e la cultura di una comunità profondamente legata alla castanicoltura, al pecorino e alla tutela dell’ambiente montano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vitulano inaugura la Sagra della Castagna: al via venerdì 31 ottobre

