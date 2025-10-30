Vitulano inaugura la Sagra della Castagna – Al via venerdì 31 ottobre

Tradizione, sapori e cultura del Sannio protagonisti a Vitulano dal 31 ottobre al 2 novembre. Prender à ufficialmente il via venerdì 31 ottobre a Vitulano l’edizione 2025 della XXXII edizione della Sagra della Castagna e del pecorino vitulanese, manifestazione storica dedicata alla valorizzazione del prodotto tipico per eccellenza. L’evento, in programma fino a domenica 2 novembre, è promosso e organizzato dalla Pro Loco ‘Camposauro’ in sinergia con il Comune di Vitulano ed in collaborazione con le associazioni locali e numerosi operatori del territorio, ed intende celebrare le tradizioni, i sapori e la cultura di una comunità profondamente legata alla castanicoltura, al pecorino e alla tutela dell’ambiente montano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

