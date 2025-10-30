Vittorio Sgarbi ritorno a sorpresa ad Arpino dopo la malattia Ha fatto le scale senza fermarsi

Il critico d’arte riappare in pubblico dopo l’udienza al tribunale, dal Comune mancava da sei mesi. Accolto dagli amministratori, ha partecipato a una riunione. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Vittorio Sgarbi ritorno a sorpresa ad Arpino dopo la malattia. “Ha fatto le scale senza fermarsi”

