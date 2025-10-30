Vittorio Sgarbi ritorno a sorpresa ad Arpino dopo la malattia Ha fatto le scale senza fermarsi

Repubblica.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il critico d’arte riappare in pubblico dopo l’udienza al tribunale, dal Comune mancava da sei mesi. Accolto dagli amministratori, ha partecipato a una riunione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

vittorio sgarbi ritorno a sorpresa ad arpino dopo la malattia ha fatto le scale senza fermarsi

© Repubblica.it - Vittorio Sgarbi ritorno a sorpresa ad Arpino dopo la malattia. “Ha fatto le scale senza fermarsi”

Altre letture consigliate

vittorio sgarbi ritorno sorpresaVittorio Sgarbi a sorpresa nel comune di cui è sindaco: «Sarò alle prossime Giunte». Il ritorno ad Arpino dopo la depressione – Il video - L’ex sottosegretario alla Cultura nella città in provincia di Frosinone dopo un’assenza di circa 6 mesi dovuta a problemi di salute ... Secondo msn.com

vittorio sgarbi ritorno sorpresaVittorio Sgarbi torna ad Arpino, la visita in municipio dopo sei mesi: «Ha fatto tutte le scale da solo e senza mai fermarsi» - Le immagini durano sessanta secondi e sono state caricate sul profilo Instagram dell'ufficio stampa di Vittorio Sgarbi, rilanciate poi sul suo profilo personale: ritraggono il sindaco ... Lo riporta leggo.it

vittorio sgarbi ritorno sorpresaVittorio Sgarbi ricompare in un (breve) video, ritorno dopo la depressione. «Sta bene, ma parla poco» - Le immagini durano 60 secondi e sono state caricate sul profilo Instagram dell'ufficio stampa di Vittorio Sgarbi, rilanciate poi sul suo profilo personale: ritraggono il sindaco di Arpino ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vittorio Sgarbi Ritorno Sorpresa