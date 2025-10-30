Vittorio Sgarbi riappare ad Arpino | rompe il silenzio dopo mesi

Dopo mesi di silenzio e cure, Vittorio Sgarbi è riapparso ad Arpino, il comune laziale di cui è sindaco. Il critico d’arte, reduce da un lungo periodo di ricovero e convalescenza, è tornato nel suo municipio dopo circa sei mesi di assenza. In un breve video pubblicato dall’ufficio stampa sul suo profilo Instagram, Sgarbi appare visibilmente provato e pallido, ma determinato a riprendere in mano l’attività amministrativa. Il ritorno nel municipio di Arpino. Nel filmato, che dura appena sessanta secondi e porta la scritta “Ritorno ad Arpino”, si vede l’ex sottosegretario alla Cultura seduto dietro una scrivania del palazzo comunale, circondato dal vicesindaco Massimo Sera e da alcuni collaboratori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Vittorio Sgarbi riappare ad Arpino: rompe il silenzio dopo mesi

