Vittorio Sgarbi a sorpresa nel comune di cui è sindaco | Sarò alle prossime Giunte Il ritorno ad Arpino dopo la depressione – Il video

Ritorno a sorpresa di Vittorio Sgarbi ad Arpino, dove nel pomeriggio di oggi – giovedì 30 ottobre – il sindaco è apparso in municipio dopo circa sei mesi di assenza. Le immagini, pubblicate sul profilo Facebook del suo ufficio stampa e rilanciate dallo stesso Sgarbi, mostrano il primo cittadino seduto dietro una scrivania del palazzo comunale, accanto al vicesindaco Massimo Sera e ad altri amministratori. Mentre nella breve storia su Instagram, accompagnata dalla scritta «Ritorno ad Arpino», l’ex sottosegretario alla Cultura appare per pochi secondi, intento a guardare lo schermo del cellulare. 🔗 Leggi su Open.online

