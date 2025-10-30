Vittorie interne per Juve Inter e Como Cremonese vince in casa del Genoa Bologna-Torino 0-0

AGI - Il mercoledì di campionato vede le vittorie, oltre che della Roma capolista (insieme al Napoli) di Como, Juventus e Inter in casa e della Cremonese a Genova. Unico pareggio senza reti quello tra Bologna e Torino. In classifica diventa preoccupante la situazione di Genoa e Fiorentina ora ultima e penultima dopo le sconfitte odierne. Como batte Verona 3-1. Il Como torna al successo, l'Hellas Verona resta ancora a secco. I ragazzi di mister Cesc Fabregas superano 3-1 i gialloblù al Sinigaglia: decidono i gol di Douvikas, Posch e Vojvoda. I padroni di casa partono subito con il piede sull'acceleratore, colpendo il palo dopo appena 6' con un calcio di punizione di Nico Paz. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Vittorie interne per Juve, Inter e Como. Cremonese vince in casa del Genoa. Bologna-Torino 0-0

