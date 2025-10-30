Vittoria dedicata a tutta la città

"E’ stata una grande emozione vedere il Riviera delle Palme esultare per questa vittoria nel derby ". E’ raggiante il presidente della Samb Vittorio Massi quando si presenta dinanzi a microfoni e taccuini. "Nel primo tempo abbiamo stracciato l’ Ascoli – commenta il patron rossoblù – e se stavamo sul 4-0 nessuno avrebbe avuto nulla da dire. Non volevamo dare una delusione a questa gente. Abbiamo passato il testimone ai ragazzi di venti, trenta, quaranta anni che non avevano mai visto un derby. Ora siamo 1-1 con la bella che si giocherà il 4 marzo e sempre al Riviera delle Palme. Sono stati bravi tutti, ma già al Del Duca si era vista una buona Samb. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

