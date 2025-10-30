' Vitiligine week' la Dermatologia dell' ospedale offre visite gratuite | come prenotarsi

Ferraratoday.it | 30 ott 2025

Anche quest’anno, dal 3 all’8 novembre, avrà luogo la ‘Vitiligine Week’, un’iniziativa promossa da Sidemast (Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse), la principale società scientifica dermatologica italiana. In questa settimana sarà possibile effettuare consulenze. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

