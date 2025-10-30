Vita Indipendente 2026 i progetti finanziati con fondi ministeriali | come partecipare

ANCONA- Fino al 16 novembre 2025 è possibile presentare domanda per la realizzazione di progetti personalizzati di "Vita Indipendente" con fondi ministeriali. I progetti avranno una durata di 12 mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, e sono rivolti esclusivamente a persone. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

