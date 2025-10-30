Visita a due voci al Giardino Barbarigo a Valsanzibio
Il giardino Barbarigo è uno dei più estesi ed integri giardini d'epoca mondiali. Custodisce un labirinto, la peschiera dei fiumi e dei venti, l'isola dei conigli e una settantina di statue dal ricco valore simbolico. Più del 70 % delle piante sono originali e la maggior parte sono rare e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Visita a due voci al Giardino Barbarigo a Valsanzibio - Al racconto di Alessandra, guida turistica, sul significato religioso e allegorico del giardino si alternerà quello di Elena, guida ... Segnala padovaoggi.it