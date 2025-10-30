Visita a due voci a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin

Padovaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vescovana, nel mezzo della pianura agricola della Bassa Padovana, si erge la cinquecentesca Villa Pisani Bolognesi Scalabrin. La dimora, ancora oggi abitata, apre le sue porte per mostrarsi con i suoi grandi saloni affrescati e il meraviglioso giardino ottocentesco, progettato dall' ultima. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

visita due voci villaVisita a due voci al Giardino Barbarigo a Valsanzibio - Custodisce un labirinto, la peschiera dei fiumi e dei venti, l'isola dei conigli e una settantina di statue dal ricco ... Da padovaoggi.it

visita due voci villaVisita guidata a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin a Vescovana - A Vescovana, nel mezzo della pianura agricola della Bassa Padovana, si erge la cinquecentesca Villa Pisani Bolognesi Scalabrin. Riporta padovaoggi.it

visita due voci villaMistero in Villa Caldogno: visita narrata a lume di candela - Nella notte di Halloween Villa Caldogno si trasforma in un palcoscenico di mistero e suggestione. Lo riporta vicenzatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Visita Due Voci Villa