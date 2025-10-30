Vis il gioiellino Primasso | Giochiamo per il morale

Da giovane leva a certezza. Il 2005 Andrea Primasso, in prestito dal Pisa, ha già nelle sue mani le chiavi della difesa vissina. Primasso, quali sono i punti chiave della sfida contro la Juventus Next Gen? "Sarà una partita equilibrata. Potrebbe essere compromessa da ogni minima disattenzione. Dovremmo essere bravi a rimanere concentrati per tutta la gara". I loro cambi di panchina modificano qualcosa? "Non dobbiamo guardare la situazione della Juve ma interessarci solo a noi stessi. Una buona prestazione, possibilmente accompagnata dai tre punti, potrebbe darci una grande mano. Sarebbe importante per morale e classifica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

