Virtus-Edwards al via l’operazione riscatto L’input di Ivanovic | Dobbiamo iniziare bene
Giocare senza un attimo di tregua può essere sia un vantaggio sia uno svantaggio. Uno svantaggio perché, tra un volo e l’altro – e la Virtus deve mettere in fila cinque trasferte consecutive – le possibilità di allenarsi sono ridotte ai minimi termini. Un vantaggio perché, in caso di sconfitta, non c’è troppo tempo per rimuginare e c’è l’occasione, subito, per riscattarsi. Si gioca a Monaco, dalle 20,30, che per due stagioni è stata la casa di Carsen Edwards. Il campo sul quale il texano ha costruito la fama di bomber di razza al punto da divenire, pochi mesi fa, il miglior realizzatore dell’Eurolega. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
LE PAGELLE VIRTUS Giro a vuoto per tanti, da Carsen Edwards a capitan Pajola. Si salvano in pochi, il migliore è Matt Morgan. Quanta fatica tra gli esterni. I voti... https://www.pianetabasket.com/euroleague/virtus-bologna-le-pagelle-del-ko-a-kaunas-giro Vai su Facebook
#EuroLeague Edwards show, la Virtus sbanca Lione - X Vai su X
Virtus-Edwards, al via l’operazione riscatto. L’input di Ivanovic: "Dobbiamo iniziare bene" - Eurolega Ore 20,30: a Monaco Carsen ritrova la piazza dove è diventato top scorer. Lo riporta msn.com
Virtus, Edwards e Vildoza: «Luca? È il mio uomo». L'argentino: «Come si può non parlare di Carsen?» - C'era grande entusiasmo la scorsa estate quando la Virtus Bologna annunciò l'ingaggio di Carsen Edwards. Riporta pianetabasket.com
Carlino: «Virtus, difesa ed Edwards: è qui la svolta» - «Virtus, difesa ed Edwards: è qui la svolta», titola Il Resto del Carlino sulla Virtus Bologna. Lo riporta pianetabasket.com