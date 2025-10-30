Giocare senza un attimo di tregua può essere sia un vantaggio sia uno svantaggio. Uno svantaggio perché, tra un volo e l’altro – e la Virtus deve mettere in fila cinque trasferte consecutive – le possibilità di allenarsi sono ridotte ai minimi termini. Un vantaggio perché, in caso di sconfitta, non c’è troppo tempo per rimuginare e c’è l’occasione, subito, per riscattarsi. Si gioca a Monaco, dalle 20,30, che per due stagioni è stata la casa di Carsen Edwards. Il campo sul quale il texano ha costruito la fama di bomber di razza al punto da divenire, pochi mesi fa, il miglior realizzatore dell’Eurolega. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus-Edwards, al via l’operazione riscatto. L’input di Ivanovic: "Dobbiamo iniziare bene"