Vip e personalità per l' evento charity Sinfonia d' Autunno

Iltempo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un successo annunciato, la nuova edizione di “Sinfonia d'Autunno”, il tradizionale Charity Gala ideato ed organizzato da Maridi Communication, dedicato per la seconda volta ad AIDO nazionale (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), svoltosi a Napoli, nella splendida cornice di Villa Mazzarella (Posillipo). Ad aprire la kermesse, condotta dalla giornalista Maridi Vicedomini, il saluto istituzionale in video messaggio della Dottoressa Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento per la Prevenzione, Ricerca, Emergenze sanitarie del Ministero della Sanità,  trattenuta in Capitale per improvvisi impegni lavorativi  ed il benvenuto agli ospiti della Dottoressa Flavia Petrin, Presidente A. 🔗 Leggi su Iltempo.it

vip e personalit224 per l evento charity sinfonia d autunno

© Iltempo.it - Vip e personalità per l'evento charity Sinfonia d'Autunno

News recenti che potrebbero piacerti

Vip e solidarietà, grande successo per l'evento charity "Non compleanno" - Grande successo di presenze e nuovo record di fondi devoluti in beneficenza per la quarta edizione del “Non compleanno”, l’evento di solidarietà svoltosi nel suggestivo scenario del Nabilah il beach ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Vip Personalit224 Evento Charity