Vip e personalità per l' evento charity Sinfonia d' Autunno
Un successo annunciato, la nuova edizione di “Sinfonia d'Autunno”, il tradizionale Charity Gala ideato ed organizzato da Maridi Communication, dedicato per la seconda volta ad AIDO nazionale (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), svoltosi a Napoli, nella splendida cornice di Villa Mazzarella (Posillipo). Ad aprire la kermesse, condotta dalla giornalista Maridi Vicedomini, il saluto istituzionale in video messaggio della Dottoressa Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento per la Prevenzione, Ricerca, Emergenze sanitarie del Ministero della Sanità, trattenuta in Capitale per improvvisi impegni lavorativi ed il benvenuto agli ospiti della Dottoressa Flavia Petrin, Presidente A. 🔗 Leggi su Iltempo.it
